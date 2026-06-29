Kina do të ofrojë 100 milionë juanë shtesë (rreth 14 milionë dollarë) ndihmë humanitare emergjente për Venezuelën pas tërmeteve shkatërruese që goditën këtë vend, njoftoi të hënën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Guo Jiakun.
Duke folur në një konferencë të rregullt për shtypin, Guo Jiakun tha se paketa e re në formën e furnizimeve të ndihmës pason ndihmën në para të ofruar tashmë nga qeveria kineze.
Këto furnizime, të cilat do të mbështesin operacionet e ndihmës në raste fatkeqësish dhe rindërtimin pas tërmetit, do të dorëzohen në Venezuelë sa më shpejt të jetë e mundur, tha Guo.
Kina ka siguruar gjithashtu imazhe satelitore të zonave të prekura për të ndihmuar Venezuelën në përpjekjet e shpëtimit pas tërmetit, shtoi ai.
Përveç mbështetjes në nivel shtetëror, edhe ndërmarrjet kineze dhe organizatat vendore të bashkësisë kineze në Venezuelë kanë kontribuuar vullnetarisht me pajisje inxhinierike dhe furnizime mjekësore që nevojiten urgjentisht, për operacionet e shpëtimit. Ato gjithashtu kanë organizuar ekipe shpëtimi për të marrë pjesë në përpjekjet e kërkim-shpëtimit.
“Kina do të vazhdojë të ofrojë ndihmë të mëtejshme në përputhje me nevojat në zhvillim të reagimit ndaj fatkeqësisë në Venezuelë,” theksoi Guo.
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