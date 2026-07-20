Ndërmjetësit ndërkombëtarë i kanë paraqitur Iranit një propozim për një armëpushim 10-ditor me Shtetet e Bashkuara, me synimin për të ulur tensionet dhe për të krijuar kushte për rifillimin e bisedimeve mbi marrëveshjen e përkohshme të arritur muajin e kaluar.
Sipas mediave të huaja, propozimi synon të ndalojë përkohësisht përshkallëzimin e konfliktit dhe t’u japë palëve mundësinë të rikthehen në tryezën e negociatave.
Paralelisht, kontaktet diplomatike mes Teheranit dhe Uashingtonit po vazhdojnë përmes vendeve ndërmjetëse, pavarësisht sulmeve të fundit amerikane ndaj territorit iranian.
Në kuadër të këtyre zhvillimeve, ministri i Brendshëm i Iranit, Esqandar Momeni, pritet të vizitojë Pakistanin, një nga vendet që po luan rol ndërmjetësues në përpjekjet për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme.
Gjatë vizitës ai do të zhvillojë takime me zyrtarë pakistanezë, ndërsa ende nuk është konfirmuar nëse në fokus të bisedimeve do të jetë drejtpërdrejt konflikti mes SHBA-së dhe Iranit.
Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaroi se kanalet diplomatike me Shtetet e Bashkuara mbeten të hapura përmes ndërmjetësve dhe se kontaktet po vazhdojnë edhe pas bombardimeve amerikane.
Nga ana tjetër, presidenti iranian Masoud Pezeshkian deklaroi se Irani po përballet me një “luftë të plotë” me Shtetet e Bashkuara.
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