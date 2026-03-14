Ushtria e Iranit ka paralajmëruar se do të shënjestrojë portet në Emiratet e Bashkuara Arabe, si kundërpërgjigje e sulmeve ushtarake amerikane në ishullin Kharg. Në këtë zonë realizohet pjesa më e madhe e eksporteve të naftës së Iranit.
Ushtria iraniane pretendoi se Shtetet e Bashkuara kishin lëshuar raketa nga pozicione të fshehura në porte dhe strehimore brenda qyteteve të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat janë goditur rëndë nga hakmarrja e Iranit, theksuan se mbrojtja e tyre mbetet e pandryshuar.
Pasi shmangën shënjestrimin e ishullit iranian gjatë dy javëve të para të luftës, SHBA-të të premten goditën objektet ushtarake në Kharg.
Ishulli i vogël Kharg është thelbësor për ekonominë e Iranit, pasi ai përpunon 90% të eksporteve të naftës bruto të vendit.
Megjithatë, zyrtarë amerikanë thanë se SHBA-të nuk goditën objektiva që lidhen me tregtinë e naftës, por Trump ka kërcënuar se do t’i godasë edhe ato, nëse Irani vazhdon të bllokojë anijet që të kalojnë Ngushticën e Hormuzit.
Irani gjithashtu u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë larg porteve, duke sinjalizuar një përshkallëzim të sulmeve drejt fqinjit të saj arab të Gjirit.
