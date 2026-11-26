Dy ditë pas ceremonisë me agjenda të ndara në Manastir, ku sipas raportimeve mediatike shmangën takimin mes tyre, Edi Rama dhe Albin Kurti shkëmbyen përshëndetjen e shumëkomentuar në Bruksel.
Kryeministri Rama dhe ai i Kosovës Kurti janë takuar në kuadër të samitit që u zhvillua në kryeqendrën evropiane, nën drejtimin e Presidentit të Këshillit Evropian, António Costa, dhe Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, shkruan A2.
Këtë herë, ndryshe nga ajo që ndodhi në ceremoninë e organizuar për Ditën e Alfabetit në Manastir, dy liderët kanë shtrënguar duart, duke mos e lënë pa një episod të ri kronikën e marrëdhënieve të tyre.
Në pamjet nga nisja e samitit, Kurti shihet duke u pritur nga drejtuesit e institucioneve evropiane, ndërsa Rama dhe Kurti kanë dhënë deklarata të ndara për mediat përpara hyrjes në seancën.
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