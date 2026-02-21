Në segmentin alternativ Lozhan- Moglicë që Autoriteti Rrugor Shqiptar vendosi këtë të shtunë për kalimin e autoveturave pas bllokimit të rrugës Librazhd- Prrenjas, kanë mbetur të bllokuar tre trajlera.
Mësohet se trajlerat e bllokuar kanë paralizuar edhe lëvizjen e mjeteve të vogla.
Sjellim ndërmend se ARRSH njoftoi mesditën e sotme se kishte ndaluar qarkullimin e të gjitha makinave në segmentin Librazhd-Pogradec, për arsye sigurie pas vlerësimit në terren të gjendjes në vendin e quajtur Arrat e Gurrës ku ka patur rrëshqitje dherash.
Megjithatë, u njoftua se drejtuesit e mjeteve mund të ndiqnin rrugën alternative Maliq-Lozhan-Moglicë-Elbasan dhe anasjelltas për të arritur në destinacionet e tyre.
Mjetet e tonazhit të rëndë u lejuan nga policia e Librazhdit të kalojnë në këtë segment, edhe pse u njoftua që në aksin Lozhan–Moglicë do lejohej vetëm qarkullimi i mjeteve të vogla.
Policia e Korcës ndërkohë ndodhet në vendngjarje për të mundësuar hapjen e rrugës.
Segmenti Librazhd-Pogradec kishte krijuar problematika prej disa ditësh për shkak të rrëshqitjes dhe çarjes së rrugës. Sot u ndalua kalimi i mjeteve të tonazhit të rëndë dhe autobusëve, por siç duket kjo masë nuk ishte e mjaftueshme dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar njoftoi ndalimin e qarkullimit për të gjitha mjetet.
