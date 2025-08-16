Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se pas një takimi “shumë të suksesshëm” me Vladimir Putinin në Alaskë, ekziston mundësia për një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës.
Ai theksoi se të gjitha palët janë dakord që lufta duhet të përfundojë me një zgjidhje paqësore, jo vetëm me një armëpushim të përkohshëm.
Trump shtoi se Zelensky do të vizitojë Shtëpinë e Bardhë të hënën, dhe më pas mund të organizohet një takim mes tij dhe Putinit. Sipas tij, kjo mund të shpëtojë miliona jetë njerëzish.
Postimi i presidentit amerikan Donald Trump:
Një ditë e shkëlqyer dhe shumë e suksesshme në Alaskë! Takimi me Presidentin Vladimir Putin të Rusisë shkoi shumë mirë, po ashtu edhe një telefonatë vonë në mbrëmje me Presidentin Zelenskyy të Ukrainës, dhe me disa udhëheqës evropianë, përfshirë Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, shumë të respektuar. U vendos nga të gjithë se mënyra më e mirë për të përfunduar luftën e tmerrshme midis Rusisë dhe Ukrainës është të shkohet direkt drejt një marrëveshje paqeje, e cila do të përfundojë luftën, dhe jo vetëm një marrëveshje për armëpushim, e cila shpeshherë nuk mbahet. Presidenti Zelenskyy do të vijë në Uashington, në Zyrën Ovale, të hënën pasdite. Nëse gjithçka shkon sipas planit, pastaj do të caktojmë një takim me Presidentin Putin. Potencialisht, do të shpëtohen miliona jetë njerëzish. Faleminderit për vëmendjen ndaj këtij çështjeje!
