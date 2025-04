Partia Demokratike ka depozituar një ankesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me administrimin e procesit të votimit nga jashtë vendit. Në dokumentin e dorëzuar, PD pretendon se protokolli i nënshkruar ndërmjet KQZ-së, partive politike dhe kompanisë postare DHL nuk është zbatuar.

Sipas PD në disa raste zarfet me materialet zgjedhore nuk janë dorëzuar personalisht tek votuesit, por janë marrë nga persona të tjerë, pa u kryer verifikimi i identitetit dhe pa firmë nga zgjedhësit.

Nga ana tjetër ankesa përfshin edhe raste kur zarfet janë lënë në hyrje banesash apo në kuti postare.

PD sjell në vëmendje disa raste të ndodhura në Greqi, ku shtetas të ndryshëm thuhet se kanë tërhequr zarfet për të gjithë votuesit e zonës, në emër të një subjekti politik.

PD shprehet se kërkon sqarim nga KQZ dhe DHL, si dhe nisjen e një hetimi nga SPAK për të verifikuar rregullshmërinë e procesit dhe identifikimin e përgjegjësve.

Kërkesa ka ardhur disa ditë mbasi PS ka depozituar një ankesë për të njëjtën problematik.

Ankesa e PD në KQZ

Protokolli i dakordësuar ndërmjet partive politike, KQZ-së dhe operatorit të shërbimit postar DHL parashikonte që çdo zgjedhës nga Diaspora do të merrte njoftim nëpërmjet email/sms për mbërritjen e zarfit me materialet zgjedhore. Zgjedhësi zgjidhte mënyrën e tërheqjes së zarfit duke u paraqitur fizikisht në pikën më të afërt të DHL ose duke ardhur postieri për t’ia sjellë në shtëpi. Dorëzimi i zarfit i bëhej personalisht zgjedhësit pasi identifikohej me mjetin e identifikimit dhe nënshkruante.

Nga informacionet e marra nga ana jonë rezulton se ky protokoll nuk është respektuar, pasi zarfet me materialet zgjedhore i janë dorëzuar një përfaqësuesi të familjes apo edhe personave të tjerë të paautorizuar, pa u identifikuar me mjet identifikimi zyrtar dhe pa nënshkruar zgjedhësi personalisht marrjen e zarfit. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me kthimin mbrapsht të zarfit me fletën e votimit. Në raste të tjera zarfi është lënë në hyrje të pallatit, apartamentit apo në kutinë postare, pa u marrë në dorëzim nga askush. Këto problematika janë konstatuar kryesisht dhe masivisht në Greqi.

Një nga rastet konkrete është ai i përfaqësuesve të Partisë Socialiste në Kretë, shtetasve Afrim Avdiaj, Tajar Osmanaj, Marg Gega dhe Arben Haveri, të cilët janë paraqitur në pikën e shërbimit postar Courier (i nënkontraktuar nga DHL) dhe kanë tërhequr të gjitha zarfet e zgjedhësve të zonës. E njëjta praktikë është përsëritur nga shtetasi Genci Hymetllari në zonën e Kavallës.

Thyerja e këtij protokolli ka krijuar kushtet dhe rrethanat për shkeljen e fshehtësisë së votimit dhe votimit më shumë se një herë të dyja këto vepra penale të parashikuara nga Kodi Penal shqiptar. Kjo veprimtari e paligjshme është tërësisht përgjegjësi e KQZ-së dhe operatorit postar DHL, të cilat në shkelje të detyrimeve të tyre nuk kanë marrë të gjitha masat për të garantuar fshehtësinë e votës dhe mosvotimin më shumë se një herë të çdo zgjedhësi.

Përveç këtyre problematikave, ky proces është shoqëruar edhe me probleme të tjera si mosmbërritja e zarfit me materialet zgjedhore, mospërgjigja e operatorëve postar DHL për marrjen mbrapsht të zarfeve, mosgjetja e fletës së votimit në zarfin “A”, gjetja e dy fletëve të votimit në të njëjtin zarf “B”, gjetja e fletëve të votimit të pavulosura. Të gjitha këto problematika janë adresuar nga përfaqësuesit ligjorë të PD-së pranë KQZ-së dhe DHL-së, por nuk kanë marrë përgjigje. Kjo sjellje dhe mënyrë veprimi e KQZ-së dhe DHL-së ka vënë seriozisht në rrezik procesin zgjedhor të votuesve nga Diaspora, duke rrezikuar pavlefshmërinë e të gjithë procesit për shkak të parregullsive të konstatuara.

Prandaj, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore kërkojnë një reagim të menjëhershëm nga KQZ dhe DHL për sqarimin e situatës, ndërkohë kërkojnë nga Struktura e Posaçme Antikorrupsion fillimin e një hetimi të menjëhershëm për të zbuluar veprimtaritë e paligjshme, identifikuar personat përgjegjës dhe procedimin e tyre penal. Çdo patronazhist po monitorohet nga ana jonë dhe i sigurojmë se çdo veprim i paligjshëm do të marrë ndëshkimin më të ashpër ligjor.

Ne nuk do të lejojmë që vullneti i zgjedhësve shqiptarë nga Diaspora të manipulohet, vidhet apo tjetërsohet me mekanizmat kriminalë që regjimi i Edi Ramës ka vendosur në punë, si brenda ashtu edhe jashtë vendit.