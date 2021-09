Kryeministri Edi Rama e ka ndalur sot turin e takimeve në një bashkëbisedim me studentë të Universitetit të Prishtinës.

Mësohet se ai ka zhvilluar një bisedë me një grup studentësh të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndërkohë, mediat kosovare bëjnë me dije se në këtë takim, pa praninë e kamerave, po merr pjesë edhe rektori i UP-së, Naser Sahiti.

Kujtojmë se Rama sot zhvilloi një takim me kryeministrin Albin Kurti, si dhe me krerë të subjekteve politike në Kosovë.