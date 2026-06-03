Partia Demokratike vijon të jetë kundër protestës për Zvërnecin.
Numri dy i PD, Flamur Noka, ka sulmuar sot protestuesit.
Sipas tij, ata nxiten nga Soros kundër Donald Trump.
“Mercenarët e #Soros e kanë me familjen Trump, se për flamingot as u kërcet fare.
Flamingot, florën dhe faunën e asaj zone e asgjëson Aeroporti i Vlorës, por ja që si Europeangreens dhe Soros Albania nuk ua ndjen fare për mjedisin dhe zogjtë shtegtarë
Vetë bashkëshorti i ministres së besuar të Ramës është një organizator i protestës. Përdorimi dhe instrumentalizimi i të tjerëve është kamuflazhi i Ramës, i cili qëndron vetë pas organizimeve të tilla.
Ka mbi 13 vjet që me Edi Ramën në pushtet të Drejtat e Njeriut në Shqipëri dhunohen sistematikisht. U vra një i mitur si Ardit Gjoklaj, por Komiteti Sorosian i Helsinkit në Shqipëri nuk u ndje.
U vra Klodian Rasha e KSHH s’nxorri zë.
U rrëmbye ish Presidenti i Republikës dhe s’hapën gojë. Janë bërë batërdi mbi këtë popull për 13 vjet rresht, por KSH i Helsinkit nuk është ndjerë.
Tani që Soros sulmon Presidentin Trump dhe dhëndrin e tij Jared Kushner, edhe mercenarët u bënë të ndjeshëm për zogjtë”, shkruan ai.
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