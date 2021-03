Kosova do të hap Ambasadën e saj në Izrael ditën e hënë, kështu shkruhet në një nga mediat izraelite “Israelhayom”.

Ndër të tjera në postim shkruhet se Kosova do të behet vendi i tretë që do të hap një Ambasadë në Jerusalem. Sipas tyre diplomatë të vjetër nga të dyja vendet do të marrin pjesë në një cermoni të hapjes së Ambasadës ditën e hënë.

“Kosova është bërë bëhet vendi i tretë që do të hap një ambasadë në Jerusalem. Israel Hayom ka mësuar se diplomatët e vjetër nga të dy vendet do të marrin pjesë në ceremoninë e shënimit të hapjes së ambasadës që do të mbahet të hënën në Jeruzalemin qendror,”-shkruhet në media.

Postimi i plotë:

Më 1 shkurt Izraeli ka njohur pavarësin e Kosovës. Ky vendim erdhi si pjesë e marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë që ishte ndërmjetësuar nga administrata e Donald Trump në shtator të vitit të kaluar. Marrëveshja përfshinte gjithashtu njohjen e ndërsjellë midis Kosovës dhe Izraelit si dhe zotimin që Kosova dhe Serbia t’i vendosin ambasadat e tyre në Jerusalem.

g.kosovari