Qeveria e Spanjës vendosi të tërheqë ambasadorin e saj nga Izraeli, sipas mediave ndërkombëtare.
Ambasada e Spanjës në Tel Aviv do të drejtohet përkohësisht nga një i ngarkuar me punë, tha një burim në Ministrinë e Jashtme.
Marrëdhëniet midis Spanjës dhe Shteteve të Bashkuara “po funksionojnë normalisht”, pavarësisht kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për të ndërprerë tregtinë me Madridin për shkak të kundërshtimit të Spanjës ndaj luftës amerikano-izraelite kundër Iranit, tha të martën ministri i Jashtëm spanjoll.
Qeveria e majtë e kryeministrit Pedro Sánchez zemëroi Trump javën e kaluar pasi e cilësoi luftën si të pamenduar dhe të paligjshme, ndërsa ndaloi avionët amerikanë të përdorin bazat e përbashkëta ushtarake në jug të Spanjës për operacionet kundër Teheranit.
Ministri i Jashtëm José Manuel Albares u tha gazetarëve se si ambasada e Spanjës në Uashington ashtu edhe ambasada e SHBA-së në Madrid po funksionojnë me “normalitet absolut”.
“Ambasada jonë në Uashington po funksionon normalisht dhe ka të gjitha kontaktet që duhet të ketë zakonisht,” tha ai, duke shtuar se e njëjta gjë vlen edhe për ambasadën amerikane në Madrid.
Trump kërcënoi më 3 mars se do të vendosë një embargo të plotë tregtare ndaj Madridit, duke përmendur edhe refuzimin e Spanjës për të përmbushur objektivin e ri të NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes në nivelin 5% të prodhimit kombëtar.
Leave a Reply