Flamur Noka ka reaguar në rrjetet sociale pas incidentit që u shënua pranë Xhamisë e Namazgjasë në Tiranë. Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, së bashku me deputetët Belind Këlliçi dhe Xhelal Mziu teksa ishin nisur drejt selisë së PD, u përplasën me persona të identifikuar si efektivë policie pa uniformë.
Pas ngjarjes, Noka e ka cilësuar këtë akt intimidimi politik ndaj përfaqësuesve të opozitës. Ai akuzoi strukturat e rendit për veprime të paligjshme ndaj qytetarëve dhe përfaqësuesve politikë, duke i lidhur ato me drejtimin e qeverisë së kryeministrit Edi Rama.
“Nuk do harrohen këta dy zagarët e gjahut të Prodës dhe Ramës dhe të tjerë si këta që marrin zvarrë qytetarët në rrugët e Tiranës”.
