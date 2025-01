Paketa e Maleve, me fokus kthimin e vëmendjes tek tokat e të parëve për të investuar pritet të zhvillojë turizmin dhe ekonominë në zonat malore.

Projektligji i miratuar së fundmi nga Këshilli i Ministrave parashikohen lehtësira fiskale për 500 subjektet e para.

“Që lidhen me përjashtimin nga tatimi i fitimit 10 vite, nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, nga taksat e pasurisë së paluajtshme, dhe TVSH”, shprehet Enkelejd Musabelliu, zv.ministër i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.

Kalimi i pronës nga shteti tek poseduesi jo pronar bëhet përmes një kontrate dhe një tarife simbolike 1 Euro.

“Kushti është që për një periudhë 3 vjeçare të merret leja dhe të përfundojë investimi i parashikuar, me përfundimin e investimit dhe marrjen e certifikatës së përdorimit ajo mund të regjistrohet në agjencinë shtetërore të kadastres dhe bëhet pasuri e individit”, thaMusabelliu.

Investimet do të kryhen vetëm në zonat malore me përparësi zhvillimi që do të miratohen nga bashkitë përkatëse.

“Projekte që lidhen me bujtina, ferma, agroturizme, parqe rekreative”,përmbyll zv.ministri Musabelliu.

Projektligji synon t’i japë zgjidhje ligjore, situatës aktuale me pasuritë e paluajtshme shtetërore në zonat malore.