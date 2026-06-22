Dorëheqja e Keir Starmer nga posti i kryeministrit dhe udhëheqësit të Partia Laburiste nuk pritet të sjellë ndryshime të mëdha në politikën britanike, sipas qytetarëve që reaguan pas njoftimit të së hënës.
Starmer bëri të ditur se do të largohet nga drejtimi i partisë, por do të vazhdojë të ushtrojë detyrën e kryeministrit deri në zgjedhjen e pasardhësit të tij. Vendimi vjen pas presionit në rritje brenda laburistëve, pas rezultateve të dobëta në zgjedhjet lokale.
Duke folur pranë 10 Downing Street, Jim Curran tha se largimi i Starmer nuk do të ndryshojë në thelb drejtimin e qeverisë. Ai kritikoi politikat e qeverisë në lidhje me Palestinën dhe konfliktet ndërkombëtare, duke argumentuar se ato nuk varen vetëm nga figura e kryeministrit.
Curran shprehu gjithashtu dyshime se një pasardhës i mundshëm si Andy Burnham do të sillte një qasje ndryshe, duke kujtuar qëndrimet e tij të mëparshme në politikën e jashtme.
Ndërkohë, analistë dhe qytetarë të tjerë vlerësojnë se vështirësitë e Starmer lidhen më shumë me sfidat ekonomike dhe politike që përballet qeveria sesa me politikën e jashtme, duke theksuar se edhe pasardhësi i tij do të përballet me të njëjtat probleme.
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