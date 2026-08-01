Pas ndarjes nga Klodi, duket se Alice Maselli ka gjetur sërish dashurinë dhe nuk e ka fshehur më lidhjen e saj të re.
Ish-partnerja e ish-banorit të “Big Brother VIP Kosova 4” është në një romancë me atletin italian Gianmatteo Canfarelli. Konfirmimi erdhi përmes një fotografie të publikuar në rrjetet sociale nga vetë sportisti.
Në imazh, Alice dhe Gianmatteo shfaqen të përqafuar pranë njëri-tjetrit, ndërsa postimi shoqërohet vetëm me mbishkrimin “Ops”. Fotoja është interpretuar nga ndjekësit si një konfirmim i marrëdhënies së tyre.
Lajmi vjen disa kohë pasi Klodi kishte bërë publike ndarjen nga Alice, duke i dhënë fund historisë së tyre të dashurisë. Tashmë, duket se edhe Alice ka nisur një kapitull të ri në jetën personale.
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