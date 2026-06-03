Pas më shumë se 3 orësh zhvillim, është mbyllur protesta e radhës e qytetarëve në kryeqytet, të cilët kundërshtojnë projektin e parashikuar për zonën e Zvërnecit.
Kjo është dita e katërt e protestës së tyre, duke shprehur qëndrimin e tyre për atë që ata e cilësojnë si plane me ndikim shkatërrues për mjedisin dhe pasuritë natyrore të zonës.
Lëvizja e qytetarëve nisi fillimisht në sheshin “Skënderbej”, nga ku marshuan përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit” për t’u grumbulluar përpara godinës së Kryeministrisë. Thirrjet e protestuesve janë përqendruar te kërkesa kryesore e tyre: Anulimi i menjëhershëm i projektit në Zvërnec, për të cilin shprehin shqetësimin se do të dëmtojë ekosistemin unik të bregdetit.
Protestuesit theksojnë se mbrojtja e zonave të tilla të ndjeshme është jetike për ruajtjen e trashëgimisë natyrore. Ata kanë paralajmëruar se nuk do të ndalen derisa kërkesat e tyre të dëgjohen dhe projekti të anulohet.
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