Kryeministri Rama mbledh nesër në orën 8:30 në selinë e PS drejtuesit politikë në qarqe.
Mbledhja vjen pak ditë pasi u mbajt takimi i zgjeruar me grupin dhe qeverinë, në një kohë kur prej më shumë se 3 javësh në Tiranë po protestohet.
Kujtojmë se në mbledhjen e Grupit Parlamentar të PS të mbajtur me dyer të mbyllura më 20 Qershor, kryeministri Edi Rama ka kërkuar nga deputetët që të jenë më shumë prezent në rrjetet sociale.
Mes shumë diskutimesh, Rama në mbledhje foli edhe për investimin në Zvërnec. Ai tha se shumë njerëz që nuk e njihnin zonën apo projektin, krijuan qëndrime të forta mbi të.
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