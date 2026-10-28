Real Madridi kërkoi falje të mërkurën pasi sulmuesi i tyre francez, Kylian Mbappe, shkaktoi reagime të ashpra për komentet e tij duke iu referuar udhëheqësit të ndjerë kinez, Mao Ce Dunin, si diktator.
Të martën, markat kineze, përfshirë kompanitë e qumështit Mengniu dhe Shanghai Milkground Food Tech si dhe Eastroc Beverage ndërpreu të gjithë bashkëpunimin me Mbappe-n, i cili kërkoi falje për komentin e tij.
Në një video në një podcast francez që është hequr që atëherë, Mbappe dëgjohet duke diskutuar për një meme qesharak ku fytyra e tij ishte modifikuar me photoshop-in si një diktator kinez.
“Real Madrid CF dëshiron t’i shprehë ndjesë popullit kinez për çdo shqetësim të shkaktuar nga fjalët e fundit të lojtarit tonë Kylian Mbappe”, tha Real Madrid në një deklaratë.
“Klubi ynë ruan një respekt të thellë për Kinën, historinë, kulturën dhe qytetarët e saj, si dhe për miliona tifozë kinezë që ndiejnë dashuri dhe admirim për Real Madridin”, thuhet në deklaratë.
Reagimi negativ nxori në pah rreziqet për atletët dhe markat në tregun fitimprurës kinez, ku satira për Maon, udhëheqësin themelues të Kinës moderne i cili sundoi vendin nga viti 1949 deri në vdekjen e tij në vitin 1976, mbetet një tabu shoqërore.
Tifozët kanë krijuar meme duke mbivendosur fytyrën e Mbappe-s mbi imazhe të udhëheqësve ushtarakë dhe politikë për të sugjeruar se ai ka fuqinë të ndikojë në vendimet e ekipeve për të cilat luan.
Mbappe është quajtur me nofkën “diktatori” në shtypin evropian. Të mërkurën, kur u pyet se çfarë mendonte Kina për kërkimfaljen e Mbappe-s, zëdhënësi i ministrisë së jashtme Guo Jiakun tha: “Ne e marrim seriozisht kërkimfaljen që ka bërë personi”.
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Burimi: Botë
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