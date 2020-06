Kjo e enjte do të ulë për herë të fundit në bankat e shkollës maturantët, të cilët do të testojnë njohuritë e tyre në lëndët me zgjedhje. Ky është provimi i fundit i maturantëve, të cilët mbyllin kështu një cikël shkollor, për të filluar një sfidë të re, atë të universitetit.

Më herët, maturantët janë testuar në provimin e Gjuhë- Letërsisë, test ky i cili ka ngjallur reagime të shumta pasi nxënësit kanë akuzuar ministrinë e Arsimit se teza e provimit kishte shumë gabime dhe pyetje që nuk testonin njohurit, por i ngatërronte ato. Pyetja e famshme “Çfarë bëri Turi” dhe përfshirja e autorit Lasgush Poradeci ngriti maturantët në protestë për 3 ditë me radhë, e ndërsa Ministria e Arsimit si përfundim njoftoi se pyetjet që janë kundërshtuar nuk do të jenë pjesë e vlerësimit.

Ndërkohë, ndryshe nga sa ndodhi me Gjuhë- Letërsisë, për maturantët provimi i matematikës ishte i nivelit mesatar. Ajo që është vënë re pasa se të niste testi, por edhe gjatë protestave, masat COVID-19 nuk janë respektuar. Jashtë oborrit të shkollës, maturantët rrinin në grupe të mëdha, pa respektuar distancimin social.

g.kosovari