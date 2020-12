Shpat Kasapi është vendosur në qendër të vëmendjes së mediave kohët e fundit pas lajmeve se është kapur me kokainë nga policia.

Pasi quajti pretendimet të pavërteta, këngëtari ka nisur jetën normale duke mos dhënë më shpjegime rreth akuzave ndaj tij.

Së fundmi, ai publikoi pamje nga ceremonia e fejesës me partneren tij, Selvijen.

Këngëtari bëri publik lajmin se i dha fund beqarisë më 24 dhjetor teksa postoi foto të dorës së tij dhe të fejuarës ku shiheshin unazat në gishtin e martesës.

Ndërsa ditën e sotme, Shpat Kasapi publikoi disa foto nga ceremonia me Selvijen në krahë ku tregojnë unazat.

Selvija ishte veshur me një fustan ngjyrë të kuqe të shkurtër me xixa, ndërsa këngëtari ishte veshur i gjithi me të zeza.

“Ne i thamë ‘Po’ njëri-tjetrit,”- shkroi ai krahas fotove të ëmbla.

Lidhja e ciftit u zbulua pasi ata u kapën mat në një lokal nën shoqërinë e njëri-tjetrit. Fillimisht vendosën të mos reagonin por më pas e bënë publike në rrjetet sociale me anë të dedikimeve të dashurisë që i bënin njëri-tjetrit.

Kujtojmë që pak ditë më parë, Shpat Kasapi, i cili mbante gjithashtu postin e këshilltarit të zv/kryeministrit te Maqedonisë së Veriut, Artan Grubit, u përfshi në një skandal pasi në mediat maqedonase qarkulloi lajmi se ai ishte kapur me kokainë para një muaji në lagjen Gjorce Petrov në afërsi të SP PLANET.

Sipas tyre këngëtari ishte arrestuar dhe ndaj tij u ngrit padi penale, por që më pas u lirua dhe po gjykohet në liri.

“Në Tiranë për qejf, ju më nxorrët në burg. Ju përshëndes dhe faleminderit për shpifjet,”- ishte reagimi i tij, pas bërjes publik të lajmit.

