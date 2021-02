I ndodhur në një forum, ambasadori i BE-së në vendin tonë Luigi Soreca iu dha një mesazh drejtuesve të partive në prag të zgjedhjeve të 25 prillit.

Soreca iu kujtoi se drejtuesit kanë përgjegjësi ligjore dhe morale që në listat e kandidatëve partive të tyre të kenë standarde e integritet.

“Diskutime si ato të sotmet janë thelbësore për të drejtuar votuesit dhe kandidatët në procesin demokratik. Unë pres që partitë politike të angazhohen me rekomandimet e OSBE dhe të mos lejojnë që iniciativa e sotme demokratike shumë e shëndetshme të mbetet pa vëmendje.

Drejtuesit e partive kanë përgjegjësi ligjore dhe morale për të siguruar listat e kandidatëve me standardet më të larta të integritetit. #AlbaniaFlag of Albania siguron ligjvënës të cilët do të mbështesin #EUFlag të agjendës së Reformës së Bashkimit Evropian në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”,- tha ai.

g.kosovari