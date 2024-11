Deputeti socialist, Petro Koçi i ftuar në Report Tv komenton punën e SPAK, qëndrimin e PS për drejtësinë, deri tek lirimi nga arresti shtëpiak i Sali Berishës, protesta e PD apo edhe synimet për zgjedhjet parlamentare 2025. Vijën ndarëse mes PS dhe kampit përballë, Petro Koçi padyshim që e sheh te drejtësia, për të cilën thotë se sot ka vetëm një rrezik, ‘çiftin’ Berisha-Meta.

Në emisionin ‘Studio Live’ me gazetarin Arbër Hitaj, ligjvënësi Koçi thotë se reforma në drejtësi u bë nga PS me vulën e SHBA, ndërsa thekson mbështetjen për të edhe në rastet kur godet brenda radhëve të të majtëve.

Lirimin e ish-kryeministrit Sali Berisha nga masa arrest në shtëpi nuk e sheh aspak si një ‘surprizë’, por thotë se problemi më i madh i tij janë akuzat që i ka ngritur SPAK dhe se mbetet një i pandehur. Jo vetëm për aferën e privatizimit të ish-kompleksit ‘Partizani’, por Petro Koçi thotë se Berisha duhet të gjykohet edhe për ngjarje të tjera të rënda, si 21 janari apo edhe Gërdeci.

Kam një koment plus, ka gjëra të tjera shumë më të rënda Berisha që duhet të gjykohet. Janë çështje për të cilat nuk është bërë asnjëherë hetim i thelluar siç është 21 janari, për të cilin janë bërë hetime të pjesshme, nuk ka shkuar hetimi në nivelet me të larta të urdhërdhënies më 21 janar. Kemi deklarime të Berishës që janë komprometuese, fshirja e serverëve të kamerave brenda dhe jashtë kryeministrisë. Duhet gjetur e vërteta dhe duhet mbajtur përgjegjësi. Mos të mbetet thjesht tek një ushtarak i gardës”, tha Koçi në Report Tv.

Pas kërkesës për qeveri teknike, Petro Koçi thotë se fshihet një plan ogurzi i Sali Berishës për të vënë sërish në jetë skenarë si të ’97. Një koment e ka edhe për protestën e opozitës, që e cilëson si akte guerrile dhe thotë se modeli i tyre është dhuna.

“Mendoj që mbrapa saj është një plan ogurzi. Kemi në pushtet një qeveri të ligjshme, mendoni të kishim një qeveri teknike sot. megjithëse kemi këtë qeveri, kemi një parti politik që organizon akte guerrile, të rënda të bllokimit të jetës shoqërore dhe qytetare, që në fakt nuk është se dëmtojnë politikisht PS, por më shumë dëmtojnë qytetarët i pengojën ata për të zgjidhur hallet e ditës apo të orës së caktuar, duke bllokuar rrugë. Dëmi më i madh është modeli i dhunës për të zgjidhur problemet që ka dikush. Kemi një subjekt politik që kërkon të zgjidhë problemin me dhunë, mendoni ca shembulli i jep të gjithë atyre personave që kanë një problem me fqinjin. Është modeli i 21 janarit, gërdecit, në parlament i djegieve.

Sot kemi qeveri legjitime dhe shiko çfarë ndodh me PD, imagjinoni nëse do ketë përballë një qeveri teknike, bën sërish ‘97, se ka problem fare, atë që bëjnë sot që bllokojnë rrugë e qëllojnë me grushte, mendoni ca bëjnë me qeveri teknike, ata duan të sjellin kaos, se ashtu mendojnë se triumfojnë. Kush ka bërë analizë të vërtetë për ‘97 e kupton mirë këtë gjë. Është kërkesë që në prapavijë ka skenar ët rrezikshëm për stabilitetin e Shqipërisë, ka parasysh një vend që është shumë i rënd është për stabilitetin rajonal. Më gjerë se interesat tona kombëtare.”, vijoi Koçi.