Autoritetet në Pakistan bëjnë të ditur se dy fëmijë janë vrarë dhe tre të tjera janë plagosur nga sulmi iranian në territorin e saj. Këta të fundit thonë se kanë shënjestruar dy baza ushtarake të lidhura me grupin militant Jaish al Adl.

Por Pakistani e mohon këtë duke e quajtur një “akt të paligjshëm dhe shkelje të paprovokuar të hapësirës së tij ajrore” që mund të çojë në “pasoja serioze”, duke paralajmëruar hakmarrje.

Pakistani është vendi i tretë pas Irakut dhe Sirisë që është goditur nga sulmet iraniane në ditët e fundit.

Irani tha se përdori “sulme me raketa precize dhe me dronë”, për të shkatërruar dy bastione të grupit militant sunit Jaish al-Adl, i njohur në Iran si Jaish al-Dhulm, në zonën Koh-e-Sabz të provincës jugperëndimore të Balochistanit të Pakistanit.

Sulmi vjen pasi Irani lëshoi ​​raketa në Irakun verior dhe Siri të hënën, në përshkallëzimin e fundit të armiqësive në Lindjen e Mesme, ku lufta e vazhdueshme e Izraelit në Gaza rrezikon të shndërrohet në një konflikt më të gjerë rajonal.

Pas sulmit, Pakistani i armatosur me armë bërthamore paraqiti një “protestë të fortë” me një zyrtar të lartë në Ministrinë e Jashtme të Iranit në kryeqytetin iranian Teheran dhe i bëri thirrje të ngarkuarit me punë iraniane, duke thënë se “përgjegjësia për pasojat do të jetë plotësisht e Iranit”.

