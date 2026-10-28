Kandidati i mundur presidencial Flavio Bolsonaro ka mbërritur në SHBA, disa orë pasi Brazili anuloi pasaportat e tij.
Kandidati i krahut të djathtë u largua nga vendi pasi Gjykata e Lartë urdhëroi që ai të dorëzonte pasaportat e tij në mes të një hetimi për pastrim parash. Bolsonaro i ka mohuar akuzat.
Pasaportat e tij u anuluan të martën pasi ai humbi një afat për t’ia dorëzuar ato autoriteteve, duke nxitur spekulime të përhapura se ai mund të jetë larguar nga Brazili.
Burime i thanë BBC Brasil se Bolsonaro u takua me vëllain e tij më të vogël, Eduardon, në Florida – megjithëse rruga e tij e saktë e udhëtimit nga Brazili në SHBA është e paqartë.
Mbërritja e tij në SHBA erdhi disa orë pasi një zyrtar i lartë amerikan konfirmoi se Departamenti i Shtetit i SHBA-së do t’u lëshonte viza Bolsonaros dhe familjes së tij dhe do t’u lejonte atyre hyrjen në vend.
Të hënën, Gjykata Supreme e Brazilit urdhëroi Bolsonaron t’ia dorëzonte pasaportat e tij policisë brenda 24 orëve, si pjesë e hetimit të saj të dyshuar për pastrim parash.
Në atë kohë, Bolsonaro tha se nuk kishte plane të largohej nga vendi dhe këmbënguli se do të qëndronte në Brazil për të udhëhequr opozitën kundër rivalit të tij të krahut të majtë, Presidentit Luiz Inacio Lula da Silva, i cili të dielën fitoi zgjedhjet.
Pasi ai humbi afatin, avokatët e Bolsonaros i thanë BBC Brasil se ishin “plotësisht në errësirë” për vendndodhjen e tij.
“Ne nuk dinim asgjë për këtë dhe ende nuk kemi informacion se çfarë ndodhi”, tha një avokat.
Bolsonaro nuk ka bërë asnjë deklaratë publike që nga e hëna pasdite sipas kohës lokale, kur postoi një video në mediat sociale.
Zyrtarët federalë kontrolluan pikat kufitare për të përcaktuar nëse Bolsonaro mund të ketë udhëtuar në Argjentinën fqinje.
Megjithatë, autoritetet argjentinase i thanë BBC-së se nuk kishte të dhëna që senatori të hynte në vendin e tyre nëpërmjet ndonjë pike kufitare.
Bolsonaro ishte tashmë nën hetim për korrupsion të dyshuar në lidhje me financimin e një filmi për babanë e tij, ish-presidentin Jair Bolsonaro, i cili u dënua për komplot për grusht shteti dhe është nën arrest shtëpiak.
Një hetim i veçantë përfshin lidhje të dyshuara me një avokat brazilian, i cili akuzohet për pastrimin e më shumë se 1 miliard dollarëve përmes një skeme mashtrimi.
Policia tha në fillim të këtij muaji se kishte zbuluar se Bolsonaro kishte qasje në llogaritë bankare të një kompanie në pronësi të avokatit.
Bolsonaro mohoi të kishte bërë biznes me avokatin dhe e përshkroi konfiskimin e pasaportës si një përpjekje për ta frikësuar atë.
Përveç këtij hetimi, Gjykata Supreme e Brazilit urdhëroi policinë të martën të hetojë fushatën zgjedhore të Flávio Bolsonaro mbi dyshimet për financim të huaj.
Senatori 45-vjeçar pësoi një humbje të thellë të dielën, kur u mund nga Lula në balotazhin presidencial, të cilin Bolsonaro pritej gjerësisht ta fitonte.
Vëllai i tij më i vogël, Eduardo Bolsonaro, jeton në Teksas, në SHBA, por ishte në Miami të dielën, ku hodhi votën e tij në një qendër votimi dhe mori pjesë në një aktivitet vëzhgimi të zgjedhjeve, i cili u transmetua për ndjekësit e tij.
The post Pas humbjes në zgjedhjet presidenciale në Brazil, Flavio Bolsonaro mbërrin në SHBA mes hetimeve për pastrim parash appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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