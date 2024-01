“Ju e njihni mirë Edi Ramën, ai kërkon të surprizojë gjithmonë, nuk përjashtohen ndryshime të tjera lidhen me faktorë jashtë PS, çfarë zhvillimesh do të prodhojë SPAK dhe sa do të faktohet, nëse do të ketë zhvillime nga spak, ndryshimet qeverisëse bëhen të pashmangshme për Kryeministrin Rama”, theksoi ai./tch