Një rrugë e re në Tiranë do të mbajë emrin e ish-ministrit të ndjerë të Partisë Demokratike, Sokol Olldashi.

Lajmi u bë sot me dije nga kryebashiaku Erion Veliaj, i cili më herët prezantoi shkollën e re “Bashkim Fino” në Njësinë numër 2.

Kreu i bashkisë së Tiranës u shpreh se do vlerësohen jo vetëm figura të të majtës por edhe të të djathtës, që kanë lënë gjurmë në komunitet.

“Kemi marrë gjithashtu një propozim për një rrugë në këtë zonë, në Njësinë numër 2, me emrin Sokol Olldashi, ndaj duam që edhe atë koleg e mik ta respektojmë gjithashtu dhe besoj që Tirana do të jetë më dinjitoze me rrugë dhe shkolla cilësore, por edhe me emra dinjitozë të atyre që i kanë shërbyer këtij vendi. Përtej bindjeve politike, kush ka qenë shërbëtor publik i këtij atdheu dhe i këtij qyteti meriton të vlerësohet, si nga e majta, ashtu edhe nga e djathta,” tha Veliaj.

Shkolla “Bashkim Fino” do të ngrihet në afërsi të Qytetit Studenti. Shkolla mori emrin e ish-kryeministrit dhe deputetit të ndjerë socialist i cili u nda nga jeta këtë të hënë pasi e humbi betejën me Covid 19.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, së bashku me kandidatin socialist për deputet Arben Pëllumbi vizituan kantierin e kësaj shkolle pjesë e projektit të 17 shkollave të reja në kryeqytet.

“Kryebashkiaku zbuloi se shkolla do marrë emrin e deputetit socialist, Bashkim Fino, ndërsa një rrugë në po këtë zonë do mbajë emrin e deputetit tjetër të ndjerë Sokol Olldashi. “Do të ketë një emër dinjitoz, emrin e Bashkim Finos, të një kryeministri që na bashkoi në ditët më të vështira dhe në një zonë ku është bashkuar edhe veriu, edhe jugu, edhe Tropoja, edhe Tepelena, ku janë bashkuar edhe realitetet rurale edhe ato urbane emri i Bashkim Finos i bën realisht nder”, tha Veliaj./ b.h