Nenkryetarja e LSI Kandidatja për deputete Kejdi Mehmetaj reagon për herë të parë pas disfatës së LSI-së në zgjedhjet parlamentare.

Përmes një statusi në rrjetet sociale, Mehmetaj, e cila mund të jetë një nga 4 deputetët e LSI në parlamentin e ardhshëm, nëse Kryemadhi zgjedh të mbajë mandatin në Tiranë, duket se ka vendosur të mos e njohë rezultatin e zgjedhjeve.

Mehmetaj përdor termin e përmendur edhe nga kryedemokrati Lulzim Basha “masakër zgjedhore” për të thënë se “Edi Rama nuk i fitoi zgjedhjet”. Njeheresh nenkryetarja e LSI eshte shprehur kunder xhaketave te vjetra qe sipas saj kane mbi 30 vite qe u pine gjakun shqiptareve, nje mesazh per klasene vjeter politike.

Dhe nder xhaketat e vjetra qe kane 30 vite ne politike dhe ne pushtet jane as me pak dhe as me shume por presidenti aktual dhe kryetari real i LSI Ilir Meta dhe aleati i tij, ish kryeministri dhe lideri historik i PD.

Si drejtuese politike e qarkut të Fierit falenderoj me zemër, një e nga një, të gjithë votuesit e LSI në këtë qark, ata 12312 qytetarë vota e të cilëve u lexua drejt por edhe ata mijëra të tjerë, vota e të cilëve doli e pavlefshme si rrjedhojë e mungesës së informacionit. Falenderoj strukturat e LSI në të gjithë bashkitë e qarkut, në çdo rajon e komunë. Edhe pse nën presion e kërcënim ju ja dolëtFalenderoj ekipin e kandidatëve për deputetë, ekipin e të rinjve e të rejave, grave e burrave, të cilët me fushatën e tyre model u përpoqën të tregojnë se politika nuk duhet bërë me banda e me para, por me ide e alternativë.

Falenderoj çdo familje që na ka hapur derën, nga Divjaka e deri në Mallakastër. Edhe pse disa prej jush u kërcënuan apo u blenë, unë sërish ju jam mirënjohëse e nga çdo pozicion që do kem në të ardhmen do të luftoj për hallet e problemet që më keni treguar.

Kjo nuk qe një fushatë e thjeshtë! Ditë pas dite ne u përballëm me institucione që përdoreshin si pronë private nga banda në pushtet; U përballëm me banditë; U përballëm me blerjen e votës; U përballëm me kërcënime e presione. Megjithatë në asnjë moment nuk u ndalëm e nuk do të ndalemi as në vazhdim.