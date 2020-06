Bashkimi Evropian hap kufijtë më 1 korrik, por ndalohen udhëtarët nga SHBA, Brazil, Rusi dhe Katari.

SHBA-të janë në listën e vendeve që nuk do të lejohen të udhëtojnë në BE as pas datës 1 korrik, kur BE ka vendosur të hapë kufijtë.

Pas disa muajsh mbylljeje, për shkak të pandemisë së COVID-19, zyrtarët në BE kanë krijuar një listë paraprake me vendet të cilave nuk u lejohet hyrja, për shkak të nivelit të lartë të përhapjes së coronavirusit.

Shtete të tjera të përfshira në listë janë Rusia, Brazili dhe Katari. Njoftimi zyrtar pritet të jepet javën e ardhshme.

Ky njoftim konfirmon lajmin e New York Times, të cilët deklaruan se BE mund të mos i lejojë amerikanët të udhëtojnë drejt Europës.

SHBA-të kanë pasur më shumë se 120 mijë të vdekur dhe 2.3 milionë të infektuar deri tani, sipas të dhënave të universitetit John Hopkins. Shumë shtete kanë pasur rritje të rasteve në ditët e fundit.

Ndërkohë vendimi për hapjen e kufijve më 1 korrik vlen edhe për shtetasit nga Shqipëria.