Aktivistë të mjedisit, protestues të shoqërisë civile dhe qytetarë të ndryshëm u mblodhën këtë të diel pasdite për të protestuar në kryeqytet përpara Ministrisë së Brendshme për të kundërshtuar ndërtimet në Zvërnec të Vlorës.
Një prej aktivistëve, Taulant Binaj u shpreh sot se Shqipëria nuk shitet, dhe se kjo nuk është një betejë vertëm për Zvërnecin por për gjithë Shqipërinë.
Problemi sipas tij themelor, është ligji i vitit 2024 për zonat e mbrojtura e miratuar nga mazhoranca.
Aktivisti Taulant Binaj: Shqipëria nuk ka marrë fund. Është po kjo Shqipëri si në 90. Atëherë kur u mblodhën në shes për të rrëzuar statujën. Janë idealet e lëvizjes së dhjetorit. Po ato idealet e atdhedashurisë. Të gjithë përfaqësuesit e klasave politike, kam këndvështrimin si ekspert i mjedisit. Prej 2014 një trajtim i mjedisit si një plaçkë për tu shitur. Shoh që gjithçka ne kemi bërë në shumë vite, shpalljen e zonave të mbrojtura përfshi Rrjollin, Kune Vini, Patokun, Karavastanë, Vjosë Nartën, Butrintin, të gjitha duan të na i marrin duan të na i shesin. Nuk kanë për ti marrë. Ngjarja më e fundit në këtë strategji kundër natyrës, ka qenë ai ligj i turpshëm i 2024 për zonat e mbrojtura. Skandal i bërë me hile. Qeveria u fsheh pas një grupi deputetësh, Shqipëria u nda me atë ligj për tu shitur. Këtë ligj kërkonin oligarkët, që kontrollojnë gjithçka. Kjo nuk është një betejë vetëm për Zvërnecin. Kjo është një betejë për gjithë Shqipërinë. Shqipëria nuk shitet. Prandaj jemi këtu.
Kujtojmë se një ditë më parë, në Zvërnec pati tensione gjatë protestës, ndërsa pamjet e publikuara nga vendi i ngjarjes treguan përplasje dhe momente dhune ndaj protestuesve nga roje private. Ngjarja solli reagime të shumta gjatë gjithë ditës.
Pas ngjarjes reagoi edhe Policia e Shtetit. Në njoftimin zyrtar u bë e ditur se ka nisur hetim disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të Policisë së Vlorës, lidhur me menaxhimin e situatës gjatë protestës.
Ndërkohë, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skëndër Hita, vendosi pezullimin e drejtorit të Policisë së Vlorës deri në përfundim të verifikimeve.
Për zhvillimet në Zvërnec ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë lajmëron se nesër në orën 10:00 do të mbajë një komunikim live për të sqaruar të gjitha aludimet mbi resortin që planifikohet të ndërtohet në Zvërnec.
