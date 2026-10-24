Policia është shpërndarë në disa zona të kryeqytetit, ndërsa ka nisur shoqërimin e disa personave pas tensioneve dhe incidenteve të regjistruara gjatë protestës në Tiranë.
Protestuesit janë përplasur me efektivët e policisë, e më pas kanë hedhur fishekzjarrë dhe lëndë piroteknike, teksa policia i është kundërpërgjigjur me gaz lotsjellës, plumba gome dhe presion uji.
Gjatë protestës janë raportuar gjithashtu djegie të kazanëve të mbeturinave dhe dëmtime të bizneseve, përfshirë thyerjen e xhamave të një banke të nivelit të dytë në zonën e “Vasil Shantos”.
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