Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, deputeti Gazment Bardhi, akuzon kryeministrin Edi Rama si një mashtrues gjatë fushatës elektorale dhe se i ka vjedhur programin demorkatëve, duke përsëritur akuzën e ditëve të fundit të selisë blu.

Reagimi erdhi sot (7 prill) me një video-postin në llogarinë personale në rrjetin social Facebook.

Kreu politik për qarkun e Fierit për koalicionin “Aleanca për Shqipërinë Madhështore”, akuzon kryeministrin dhe kreun e PS-së për vjedhjen e programit elektoral të Partisë Demokratike.

Dhe më tej rendit arsyet:

“Sepse nuk do! Sepse nuk di! Sepse vjedh! Ndiqeni me zë dhe me figurë kryeministrin që mashtron dhe ndëshkojeni me votë!”, shkruan ai, teksa e shoqëron edhe me video.