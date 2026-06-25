Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka njoftuar se vijojnë kontrollet dhe masat e shtuara për parandalimin e futjes së sendeve të ndaluara në institucionet e vuajtjes së dënimit, në kuadër të politikës së tolerancës zero ndaj shkeljeve të ligjit.
Sipas njoftimit zyrtar, në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) Durrës është kapur në flagrancë një punonjës i Policisë së Burgjeve, i cili dyshohet se tentoi t’i kalonte një të paraburgosuri lëndë narkotike.
Rasti u zbulua pas analizës së riskut ndaj punonjësve të evidentuar me prirje për përfshirje në futjen e sendeve të ndaluara dhe falë bashkëpunimit me Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale. Pas ndalimit, punonjësi u pezullua menjëherë nga detyra, ndërsa gjatë kontrollit fizik iu gjet edhe një sasi tjetër e dyshuar lënde narkotike.
Ndërkohë, në burgun e Fierit, gjatë kontrolleve të ushtruara në ambientet e paraburgimit, janë gjetur dhe sekuestruar dy telefona celularë dhe një fishë karikimi. Autorët e futjes së tyre në institucion nuk janë identifikuar ende.
Autoritetet bëjnë me dije se të dyja rastet po ndiqen në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, ndërsa vijojnë veprimet procedurale dhe hetimore për zbardhjen e plotë të tyre.
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thekson se mbetet e angazhuar për forcimin e masave të sigurisë dhe garantimin e rendit e integritetit në të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale.
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