Ministrja e Arsimit Evis Kushi ka njoftuar sot se do të zhvillojë një takim te të gjithë kryebashkiakët, për problematikat që lidhen me arsimimin në zonat që ata drejtojnë. Një nga problematikat lidhet me ndjekjen e shkollës nga nxënësit që jetojnë në zonat e thella rurale.