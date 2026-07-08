Kryeministri britanik, Keir Starmer, deklaroi se NATO doli “më e fortë dhe më e bashkuar” nga samiti i zhvilluar në Ankara, duke vlerësuar frymën e unitetit mes vendeve anëtare.
Në një prononcim për gazetarët, Starmer iu referua edhe komenteve të presidentit amerikan Donald Trump, i cili, sipas tij, u shpreh i kënaqur me atmosferën dhe rezultatet e takimit.
“Presidenti Trump tha se ishte shumë i kënaqur me atmosferën e samitit dhe me unitetin e tij. Prandaj, nëse pyetja është nëse NATO del më e fortë dhe më e bashkuar nga ky samit, përgjigjja është po”, tha Starmer.
Kryeministri britanik theksoi se aleanca ka arritur objektivin kryesor të samitit, forcimin e kohezionit mes aleatëve, në një kohë kur lufta në Ukrainë dhe tensionet në Lindjen e Mesme vijojnë të mbeten sfidat kryesore të sigurisë ndërkombëtare.
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