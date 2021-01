Milan-Juventus, një përballje me dilema. Gjithçka nis me faktin nëse do të luhet përballja e sotme prej orës 20:45. Alex Sandro dhe Juan Cuadrado kanë dalë me COVID-19 pa kryerjes së tamponëve dhe sot priten përgjigjet e tjera dhe nëse ndodh të ketë të tjerë të infektuar, ASL Torino mund të bllokojë Juventusin të udhëtojë drejt Milanos.

Gjithsesi shanset që kjo të ndodhë janë të pakta. Stefano Piolio dhe Andrea Pirlo kanë menduar gjatë këtyre ditëve për formacionet që do të hedhin në fushën e blertë. Te Milani mungesat janë disa, teksa për arsye dëmtimesh jashtë kanë mbetur Ibrahimovic, Saelemakers, Gabbia dhe Bennacer, kurse Tonali është i pezulluar me karton të kuq.

Në mbrojtje Pioli gjen Theo Hernandez, kurse në mesfushë krah Kessie pritet të luajë Krunic. Castillejo ka fituar balotazhin me Diaz, për të formuar sulmin me Rebic dhe Leao, kurse Calhanoglu si zakonisht do të bëjë fantazistin.

Edhe Juventusi ka mungesa. Veç të prekurve me COVID-19, i dëmtuar është sulmuesi Alvaro Morata dhe nga fillimi Ronaldo do të luajë me Paulo Dybala. Nëse Frabotta luan titullar në të majtë të mbrojtjes, atëherë Danilo mbulon krahun e djathtë dhe në qendër pozicionohen Bonucci e De Ligt.

Ka edhe një opsion tjetër, me Danilo majtas dhe Chiesa në të djathtë, çka shton një lojtar në qendër. Nëse ndodh kështu, një mes Chiellini e Demiral luajnë nga fillimi. Gjithsesi shanset janë më të mëdha të luhet me katër në mbrojtje dhe në mesfushë nga krahët janë projektuar Rabiot e Chiesa, kurse në qendër Rabiot dhe Bentancur. Ky i fundit në fakt është në balotazh me McKennie. /abcnews.al

Milan-Juventus, formacionet e mundshme

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo

g.kosovari