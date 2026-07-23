Protesta që po zgjat prej më shumë se dy muajsh është tema kryesore e debatit të sotëm në emisionin “Top Story” me Grida Dumën.
Muçi: Unë kam synim që shumë shpejt ta qeveris Shqipërinë.
Sulo: Protesta në shesh është 100 herë më e madhe se Lëvizja Bashkë.
Muçi: Kjo protestë mund të zgjasë edhe me muaj të tërë, si në Serbi. Duhet të bëjmë histori, pasi asnjëherë protestat nuk kanë çuar në rrëzimin e qeverisë. Nëse ka zgjedhje të parakohshme, mendoj se Rama nuk merr më shumë se 70 mandate.
Curri: Rama mund të vërë në qeveri edhe protestues, nuk e ka problem. Rama sot nisi me joshjen dhe fton protestuesit të hidhen në ‘anijen’ e tij.
Leave a Reply