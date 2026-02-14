14 protestuesit e arrestuar gjatë dhe pas protestës opozitare të 10 shkurtit u liruan nga qelitë e paraburgimit.
Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë “arrest në burg” ndaj tyre, përkundër kërkesës së prokurorisë për të izoluar në burg dy prej tyre dhe arrestit në shtëpi për tre të tjerë”.
Në sallën e gjyqit, përmes avokatëve, të arrestuarit pretenduan mungesë të provave dhe kërkuan lirim të menjëhershëm.
Vendimi i gjykatës u përshëndet nga deputeti demokrat Luçiano Boçi, që nuk la pa kujtuar as Shën-Valentini, por edhe të ftojë të rinjtë në protestën e radhës.
Të premten Gjykata e Tiranës liroi nga paraburgimi edhe 7 të mitur të arrestuar në lidhje me protestën e 10 shkurtit, ndaj të cilëve u caktua masa e “detyrimit për paraqitje”.
