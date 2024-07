Personalitete globale, manjatë dhe politikanë po zbarkojnë në kryeqytetin financiar të Indisë për dasmën e shumëpërfolur të Anand Ambani, të birit të njeriut më të pasur të Azisë, Mukesh Ambani.

29-vjeçari Anand Ambani, po lidh kurorë me partneren e tij prej vitesh Radhika Merchant në atë që shumë e kanë quajtur dasma e vitit në Qendrën e Konventave Botërore Jio, në pronësi të familjes në Mumbai.

Festimet katërditore të dasmës filluan me një ceremoni tradicionale hindu të premten, e ndjekur nga një pritje madhështore që do të zgjasë gjatë gjithë fundjavës.

Lista e të ftuarve përfshin ish-kryeministrat britanikë Tony Blair dhe Boris Johnson, CEO i Saudi Aramco Amin Nasser, Adele, Lana Del Rey, Drake dhe David Beckham, sipas mediave lokale.

Familja Ambani nuk e ka konfirmuar listën e të ftuarve.

Babai i dhëndrit, Mukesh Ambani, 66 vjeç, është njeriu i nëntë më i pasur në botë me një pasuri prej 116 miliardë dollarësh, sipas Forbes. Ai është gjithashtu njeriu më i pasur në Azi.

Reliance Industries është një konglomerat i madh me të ardhura vjetore mbi 100 miliardë dollarë. Bizneset e saj përfshijnë energji, petrokimike, gaz natyror, shitje me pakicë, argëtim, telekomunikacion, media dhe tekstile. Djali i Ambanit , Anand, mbikëqyr zgjerimin e grupit në burime të rinovueshme dhe energji të gjelbër.

Ai gjithashtu drejton një qendër shpëtimi kafshësh prej 3 000 hektarësh në Jamnagar, shteti Gujarat, vendlindja e familjes.

Sipas Associated Press, familja Ambani zotëron, mes pasurive të tjera, një kompleks familjar 27-katësh në Mumbai me vlerë 1 miliard dollarë. Ndërtesa përfshin tre helipadat, një garazh me 160 makina dhe një kinema private.

Nusja, Radhika Merchant, 29 vjeçe, është vajza e manjatit farmaceutik Viren Merchant dhe njëkohësisht shefja e marketingut të kompanisë së tij, Encore Healthcare, sipas Vogue.

Në mars, ata organizuan një festë tre-ditore me 1200 të ftuar, duke përfshirë ish-liderë botërorë, manjatë të teknologjisë dhe paraqitje nga Rihanna dhe Akon. Në këtë event morën pjesë edhe miliarderët e teknologjisë Mark Zuckerberg dhe Bill Gates.

Festimet për dasmën e vitit kanë nisur që shtatë muaj më parë.