Teksa kryeministri Edi Rama ndodhej në Vlorë, aty ku po bisedonte me banorët e zonës së Zvërnecit, protestuesit në Tiranë vijuan grumbullimin për të gjashtën ditë.
Ata u mblodhën në sheshin “Skënderbej”, e më pas vijojnuan marshimin drejt Kryeministrisë. Protesta vijoi prej rreth katër orësh, e më pas nisi shpërndarja.
As këtë herë nuk munguan pankartat dhe thirrjet e protestës për kundërshtimin e projektit të Zvërnecit.
Tubimi u zhvillua në një atmosferë të ngarkuar me mesazhe kundër politikes, ndërsa në njërën prej tyre thuhej: “Rama ne ta grisim kontratën!”.
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