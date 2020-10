Pas 3 ndeshjesh, ja fytyra e grupit tonë në Ligën e Kombeve

Shqipëria vijon të ketë shpresë në grupin C të grupit 4 në Ligën e Kombeve pasi pas 3 ndeshjesh e sheh veten të renditur në të njëjtin nivel pikësh me skuadrat e tjera.

Fitorja me Bjellorusinë, humbja me Lituaninë dhe barazimi me Kazakistanin kanë bërë që kuqezinjtë të mbledhin 4 pikë, sa të tjerat.