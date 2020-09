Nga Artur Ajazi

Që humbja e Partisë Demokratike është e sigurtë, dhe se “mosnjohja e rezultatit” është prej opsioneve të përhershme që ajo parti përdor gjithmonë kur ka zgjedhje të lira, kjo nuk ka as më të voglin dyshim tanimë. Gjithçka po luhet dhe gatuhet në zyrën e Doktorit dhe Lulzimit, mbetet forma dhe mënyra e reagimit pas 25 Prillit, përballja me fituesin, dhe zbatimi i formulës së njohur “zgjedhjet i vodhët, ne i fituam ato”. Askush në SHQUP, nuk e vë në dilemë faktin, se “me Lulzim Bashën zgjedhjet do të humben” por deri sa të vijë momenti, partia e tij do të bëjë gjithçka duhet, nga pergatitjet e “listave me emra të rinj”, deri tek angazhimi potencialeve të dyshimta që ajo parti ka në Tiranë dhe rrethe, për të prishur sado pak procesin zgjedhor. Pas 25 Prillit, në Partinë Demokratike, do të nisë “vallja e shpatave”, jo vallja pirrike që luhej në Greqinë e Lashtë, Iliri, Maqedoni dhe Thraki, por vallja e Lulzimit , Doktorit dhe atyre që sot ata po i servirin si “prurjet e reja dhe garanci e fitores”.

Pas humbjes, në partinë e Lulzimit dhe Doktorit, pritet të ketë spastrime rradikale, ashtu siç pritet të ketë rrjedhje të paimagjinueshme nga baza, duke e shpërfytyruar plotësisht PD e dikurshnme. Pas 25 Prillit, Lulzim Basha do të struket pranë Doktorit, dhe do të pranojë gjithçka lidhet me humbjen e zgjedhjeve, por aspak nuk do të pohojë se “ishte ai shkaktari”. Varka e fryrë me “emrat e rinj” të listave në degët e asaj partie, po mbytet ende pa dalë në “det” të hapur. Takimet e shumta të sekretarëve të Lulzim Bashës në rrethe, jo vetëm kanë rritur mosbesimin tek lidershipi i asaj partie, por kanë shtuar edhe prapaskenat dhe skenarët që do ti servirin njëri-tjetrit pas humbjes. Brënda partisë së Lulzimit, ka kohë që ka nisur “dueli i heshtur” mes kryetarit, sekretarëve, dhe atyre që Lulzim Basha po i skualifikon dhe turpëron çdo ditë, duke i flakur nga listat e reja.

Nuk ka dyshim se, “vallja e shpatave” do të presë “koka” të tjera nga kryesia e re, strukturat qëndrore, degët e rretheve, apo dhe Këshilli Kombëtar i PD. Duhet patjetër të sajohen skenarë dhe të shpallen “fajtorët”. Dhe kush më mirë se Lulzimi dhe Doktori, mund ta bëjnë këtë gjë në Partinë Demokratike. Partinë Demokratike ka kohë që e ka marrë rrokopia, duke mbetur pa boshtin e saj drejtues. Ajo forcë politike, edhe para shkëputjes së kontakteve institucionale dhe djegies së mandateve, ishte peng i marrëzive të një ish-kryetari dhe kryetarit të ri, që më tepër se gjithçka tjetër, i vlen karriera dhe pasuria e tij. Ashtu si të tashmen, edhe të nesërmen e asaj partie, e ka në duart e tij njeriu që e shkatërroi nga themelet, dhe që sot ka vendosur në krye të saj një kukull, të cilit do ti japë pas humbjes së 25 Prillit 2021, edhe “shpatën” për ta bërë “lider të fortë”.