Partizani nuk po arrin të fitojë ende në këtë sezon të Superiores. Të kuqtë barazuan 1 – 1 me Egnatian të dielën në stadiumin “Air Albania”. Skuadra nga Rrogozhina realizoi shumë shpejt, vetëm pas 6 minutash.

Goditja nga jashtë zone e Jackson i shpëtoi nga duart Alban Hoxhës edhe pse ishte në pozicion për ta ndalur topin. Barazimi i Partizani erdhi pas disa përpjekjeve. Cara shënoi në momentet e fundit të pjesës së parë. Pjesa e dytë nuk solli gola të tjerë edhe pse rastet nuk munguan.

Teuta barazoi po 1 – 1 me Kastriotin në ndeshjen e zhvilluar në Shkodër, pasi fusha e stadiumit të Durrësit nuk është ende gati. Ekipi i Edi Martinit shënoi i pari. Gruda finalizoi në të 51’. Krutanët nuk u pajtuan me rezultatin dhe në minutën e 80’ barazuan me Mudrazijan. Këto takime mbyllën javën e shtatë të Superiores.

/a.r