Java e 35-të e Kategorisë Superiore (kanë mbetur edhe dy javë të tjera) ka parë në fushë 8 skuadra në 4 ndeshje të zhvilluara, teksa janë vulosur edhe të gjitha verdiktet.

Laçi i Cungut nuk ndalet dhe shkatërron kampionen e Shqipërisë, Tiranën, me rezultatin 3-1, ku protagonist me dy gola ishte Nwabueze (tashmë 23 gola). Pjesë e parë e dominuar nga ekipi kurbinas që shënoi dy herë në portën bardheblu. Në pjesën e dytë erdhi edhe goli tjetër. Torassa realizoi për miqtë.

Fiton me të njëjtin rezultat edhe Partizani në “Air Albania”, duke larguar fantazmat e playout dhe shtyrë pikërisht ekipin kuqeblu në këto ujëra: do të ndeshet me njërën mes Besëlidhjes dhe Pogradecit.

Solomon, Cordeiro dhe Mala kanë “çmonuar” ekipin shkodran në Tiranë. Me këtë rezultat dhe suksesin 2-0 ndaj Luftëtarit siguron matematikisht qëndrimin në kategori edhe për sezonin tjetër Bylisi i Dovedan.

Teuta donte fitoren për të siguruar matematikisht kualifikimin në Europa League dhe ia doli, duke fituar 3-2 në Vlorë ndaj Flamurtarit. Skuadra e Edi Martinit tashmë do të fokusohet te finalja e Kupës ndaj Tiranës. Protagonist ishte Lorenco Vila me dy gola.

REZULTATET E JAVËS 35

Partizani – Vllaznia 3-0

Solomon 21’, Cordeiro 43’, Mala 74’

Laçi – Tirana 3-1

Nwabueze 17’ 84’, Xhixha 27’ / Torassa 90’

Bylis – Luftëtari 2-0

Hidi (p) 34’, Qardaku 45’

Flamurtari – Teuta 2-3

Pjeshka 15’, Hoxhaj 28’ / L. Vila 3’ 21’, Hebaj 64’

Skëndërbeu – Kukësi 20:45