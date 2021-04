Partizani arriti një fitore me vlerë në javën e 27. Të kuqtë mundën 3-0 Bylisi të dielën në kryeqytet.

Goli i parë u shënua vetëm pas 16 sekondash lojë me Autir Stenio Zhunior. Në pjesën e dytë realizuan edhe Asani e Çinari.

Me këtë fitore Partizani mbetet në ndjekje të Teutës së vendit të parë me vetëm 2 pikë më pak. Ndeshja e radhës për të kuqtë do të jetë ndaj Kastriotit.

/a.r