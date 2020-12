Fitore e madhe e Partizanit ndaj Kukësit në “Elbasan Arena”. Të kuqtë, të drejtuar nga Ilir Daja, dhuruan spektakël përballë një kundërshtari mjaft cilësor, të cilin e dërrmuan me rezultatin e thellë 4-1.

Kukësi u shfaqet dominues në fillim të ndeshjes, teksa fillimisht iu afrua golit me Eze, i cili gaboi shënjestrën me kokë pas harkimit të Dragoshit.

Partizani iu kundërpërgjigj në të 26-ën me Esat Malën, që preferoi të godiste vetë, edhe pse mund të shërbente me Asanin. Tjetër rast i humbur nga Eze në të 29-të, pas mosmarrëveshjes mes Bitrit dhe Alban Hoxhës.

Në momentin më të mirë të verilindorëve, Partizanit u tregua cinik dhe shënoi me Jasir Asanin (38’), që mori një top perfekt nga Bardhi, para se ta dërgone topin në rrjetë.

Ende pa u nxehur mirë muskujt në fillimim të pjesës së dytë, Partizani shënon sërish, këtë radhë me Eneo Bitrin, që devijoi me kokë drejt rrjetës harkimin e Malës, pas një goditjeje të lirë.

Në disavantazh të dy golave Kukësi u hodh në sulm frontal për të kthyer rezultatin, por ishte i pafat në situatat e krijuara në zonën e Partizanit, ndërsa për të kuqtë Esat Mala për pak mund të shënonte të tretin në të 59-ën, teksa u ndal nga portieri Tafa.

Përsëri në momentin e mirë të Kukësit, godet Partizani. Bardhi shtyn me lehtësi topin në rrjetë, thuajse në vijën fatale, pasi u shërbye nga Cara në zhvillimet e një goditjeje standarde, 3-0. Por “dhimbja” për Kukësit do të ishtë më e fortë, pasi në minutën e 79-të Esat Mala realizoi të katërtin me penallti.

Me një kundërshtar cinik dhe tepër efektiv në sulm dhe me fatin kundër, skuadra e Gegës nuk pati forca për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjes, edhe pse shënoi golin e nderit me Ibrahimin në minutën e parë shtesë me 11-metërsh, duke pësuar humbjen e katërt sezonale dhe të dytën radhazi përballë të kuqve. Partizani me këtë sukses ngjitet më vendin e dytë me 19 pikë, dy pikë më shumë se Kukësi.

Përfundoi pa fitues (1-1) supersfida tjetër e javës së 11-të, Teuta – Tirana, e luajtur në “Niko Dovana”. Në impiantin e Durrësit bardheblutë e gjetën shumë shpejt golin me Grent Halilin, që shtyu drejt rrjetës topin e pasuar nga Ernest Muçi, që përfitoi nga një pasiguri e Arapit.

Tirana u mundua të ruante ekulibrat në fazën mbrojtëse, e ndikuar edhe nga epërsia e shpejtë, por 20 minuta para fundit të kohës së rregullt “Djemtë e Detit” i shpëtoi nga humbja Dejvi Kapllani, me një goditje të ulët me kokë.

Ky barazim nuk ndihmon as Teutën e as Tiranën në renditje, pasi të dyja skuadrat mbeten në të njëjtat pozita (bardheblutë fitojnë një pozicion).