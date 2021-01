ANALIZA E NDESHJES- Mbas ndeshjes nuk dua të bëj moviolën e situatave. Manovrën e sulmit e kishim ndërtuar jo drejtë. Situatat e krijuara duan më shumë sakrificë para portës. Siç ishte rasti i Malës dhe Solomon. Nuk dua të krijoj alibi te lojtarët e mi, në 10 minutat e fundit kemi bërë çdo gjë gabim. Nganjëherë ekipi edhe nuk funksionon. Nuk ishte orientimi i jonë që të të tërhiqeshim mbrapa. Na mungojnë ndërrimet. Mund të kishim ndërhyrë më shpejt. Mbrojtja e rezultatit në një terren të tillë, me një kundërshtar që do të bënte gjithçka, nuk e zgjidhëm mirë. Duhet ta mbanim më shumë topin, për të mos i krijuar mundësi kundërshtarit që të na penalizonte në momentet e fundit.

MERKATO- Na duhet të ndërhymë. E dimë që merkatoja e janarit nuk ofron shumë mundësira për lojtarë cilësor. Me Zhunior dhe Muratajn kemi marrë 2 cilësi. Nuk duhet të nxitohemi, në merkaton e janarit mund të bëhen gabime. Futbolli është një sport subjektiv. Na duhen dublime në mbrojte. Mos na ndodhin si dy ndeshjet e fundit, që të pozicionojmë në ato vende lojtarë jo në role natyrale. Duhet të dublojmë rolet. Vetëm 3 ndërrimet e para i kemi bërë në kohën e duhur. Nuk kishim në stol mbrojtësa, ndaj vonuan ndërrimet e tjera. Duhet të freskojmë ekipin pa prishur rolet natyrale.

PARAQITJA E MELOS- Unë jam i kënaqur me përpjekjet që bëri Melo. Mungesa e ndeshjeve mund të bëjë që lojtari të humbasë rritmini. Nga Melo pritet një tjetër cilësi loje. Jam i kënaqur në aspektin e motivimit. Nëse vazhdon kështu, do të na ndihmojë në të ardhmen. Të gjithë lojtarët kur futen në fushën e lojës duhet të japin maksimumin. Mungesat në mbrojtje duhet t’i mbulojmë me filtrat e parë.

PROBLEMET NË 30 METRAT E FUNDIT- Kur flitet për 30 metrat e fundit, lojtari ka 2 opsione, në momentin që ka pika pasimi, që duhet të jenë me 3-4 lojtarë, mund të themi që lojtarët nuk janë altruist. Kur shkohet me 1 ose 2 lojtarë, nuk janë hapësirat e duhura për të pasuar. Në zonën e golit duhet të kishim shkuar me shumë lojtarë. Sigurisht që ka pasur momente, do t’i shikojmë me kujdes, për të ndarë pjesën nëse kanë qenë jo altrusit apo kanë qenë veprime individuale të tepruara.

MUAJI I VËSHTIRË- Nuk ka ndeshje të lehta. E pamë sot edhe me Apoloninë. Lojtarët motivohen shumë më tepër me ndeshjet në letër më të forta. Ne kishim shansit ta mbanim distancën me 7 pikë larg. E kanë merituar këtë distancë. Do të jemi shumë aktiv në merkato, për të përforcuar këtë grup dhe t’i marrim gjërat me radhë”, u shpreh Daja.

PANORAMASPORT.AL