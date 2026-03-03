Në mbledhjen e kësaj të marte që po zhvillohet mbi projektligjin për financimin e partive politike, mori fjalën dhe kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi.
“Ky kuadër ligjor ka boshllëqe, paqartësi dhe për këtë shkak kërkohet një ndërhyrje urgjente dhe e gjerë.”, tha Celibashi për kuadrin ligjor.
“Realiteti aktual tregon se financimi politik në shqipëri është një problem kompleks dhe i pazgjidhur. Thelbi, transparenca, llogaridhënia, barazia në garë dhe besueshmëria e publikut.
Mungesa e publikimit në lidhje me financimet e partive politike, të cilat nuk vendosin në dispozicion të dhënat financiare, përveçse në momentin kur KQZ publikon raportet e tyre vjetore dhe të fushatës. Kjo do të thotë se transparenca realizohet në mënyrë vetëm pasive dhe qytetarët nuk kanë akses në të dhëna.”, tha Celibashi, i cili u shpreh se kontrolli publik në financimin politik mbetet i kufizuar në këtë rast.
Për këtë arsye, ai rekomandoi një raportim periodik, ndoshta edhe tremujor. Po ashtu, ai rekomandoi edhe një platformë elektronike për publikun për të konsultuar.
“E dyta, autitim i partive politike.
Ligji aktual kërkon rekord vjetor për çdo parti politike të regjistruar. Mbi 50 nuk kanë marrë pjesë në katër proceset e fundit zgjedhore, 85 nuk kanë dorëzuar raportin financiar vjetor.”, shtoi ai.
