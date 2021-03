Mero Baze

Gjithë balta e opozitës sot është drejtuar ndaj dy grave, Lujeta Bozos dhe Najada Çomos, të dyja personalitete të spikatura në fushën e tyre, që nuk janë marrë kurrë me politikë. Edi Rama I ka ftuar të jenë pjesë e parlamentit të ri, pasi në dy fatkeqësitë e fundit kombtare , tërmeti dhe pandemia, ato ishin dy zonja që u bën simbol I shpresës për shqiptarët. Edi Rama nuk I ftoj të bëhen socialiste, por i ftoj të bëhen deputete të Kuvendit të Shqipërisë.

Vërshimi I baltës ndaj tyre, është në të vërtet një shenjë paniku nga diferenca mes asaj, çfarë opozita I ofron parlamentit dhe asaj çfarë I ofroi Edi Rama.

Shumica e baltës po I bullizon ato në dy drejtime.

Profesoreshën Lujeta Bozo, po e bullizojnë si grua e vjetër në moshë. Në fakt ata janë realisht të shqetësuar për emrin e saj dhe jo për moshën e saj. Se po të ishte për moshën, Luljeta Bozo është mosha e Sali Berishës me diferencë të vogël, tek I cili Partia Dmeorkatike ka shpresën se do ta udhëheq në fitore.

Tani të adhurosh Sali Berishën e të kesh shpresë tek një njeri që është provuar dy herë në krye të vendit dhe e ka dorzuar të dyja herët me lemeri, dhe të urresh një grua simbol të suksesit në profesionin e saj, duket qartë që nuk ke problem moshe, por problem suksesi. Dhe këtu është për të qarë hallin opozita dhe jo dy gratë që po sulmohen.

Nëse kanë gjë me pleqtë le të nxjerrin për bythe nga selia plakun që u ka zënë jo vetëm derën, por dhe të ardhmen e partisë së tyre dhe po I përdhunon për interesa të djalit dhe vajzës së tij.

Parlamentet e botës janë të mbushur me deputetë të vjetër e në disa deri senator 90 vjeçar dhe ata janë garancia e tyre. Tek ne problem është se listat e partive janë të mbushur me të rinjë të vjetëruar nga padija dhe jo me të vjetër që rinojnë politikën shqiptare me dijet e tyre.

Nga ana tjetër Najada Çomo ka moshën e brezit të studentëve të Sali Berishës. Sali Berisha e la profesionin e mjekut 45 vjeç për tu marrë me politikë, ndërsa Najada Çomo po e bën këtë në moshën 60 vjeçare pasi është realizuar si mjeke dhe është bërë simbol I shpresës gjatë pandemisë.

Nëse keni gjë për mjekët që lënë profesionin e merren me politikë, e keni në seli Sali Berishën dhe mund ti hakërreheni atij. Najada Çomo nuk ka aspiratë politikën, por politika kërkon të përfaqësoj njerëzi simbol të suksesit në këtë periudhë.

Tani PD nuk ja ka fajin njeri që mjek në seli të saj quan Flamur Nokën dhe “profesor doktor” quan Xhelal Mziun që I blenë titujtë me leje ndërtimi. Mund të gjej dhe ajo figura të shquara të shoqërisë dhe ti ofroj për deputetë. Por problem I saj është pikërisht ai “plaku” që I duhet PD si studjo ligjore për familjen e vet dhe jo si shpresë për Shqipërinë. Ai ka nevojë për ushatrë të neveritshëm të sakrfikojnë për familjen e tij . Dhe ata natyrisht duhen idjot. Siç janë këta që vjellin vrerë ndaj dy grave që shqiptarët nuk I duan se po bëhen socialiste, por se janë njëra mjeke e shquar e tjetra inxhiniere e shquar.