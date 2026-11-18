Partia Popullore Evropiane, PPE pritet të pezullojë anëtarësimin e Partisë Progresive Serbe, SNS të Serbisë në asamblenë e saj të ardhshme politike, e cila është planifikuar për në dhjetor.
Presidenca e PPE-së, e kryesuar nga gjermani Manfred Weber, do të propozojë pezullimin pas një procesi të brendshëm shqyrtimi të nisur më shumë se një vit më parë.
Familja politike e qendrës së djathtë ka qenë prej kohësh në një kurs përplasjeje me partinë e ish-presidentit serb Aleksandar Vuçiç për shkak të lidhjeve të saj me Rusinë dhe shtypjes së dhunshme të protestave.
Zhgënjimi brenda PPE-së është rritur në muajt e fundit, duke kulmuar me thirrje të përsëritura për veprim pas dhënies së nderimeve shtetërore dhe pranisë së zyrtarëve të lartë serbë në funeralin e komandantit serb të Bosnjës Ratko Mladiç.
Një kriminel lufte i dënuar i njohur si “Kasapi i Bosnjës”, Mladiç vdiq në një qendër paraburgimi të OKB-së në Hagë në fund të gushtit, në moshën 84 vjeç.
Asambleja politike, e përbërë nga delegatë nga partitë e lidhura me PPE-në, duhet të miratojë propozimin e presidencës në takimin e saj në Bruksel më 7-8 dhjetor. Numri i delegatëve të caktuar për secilën parti përcaktohet nga performanca e saj në zgjedhjet më të fundit evropiane, duke siguruar që partitë kombëtare të përfaqësohen në përpjesëtim me forcën e tyre elektorale.
“Shumica dërrmuese e PPE-së është në favor të pezullimit”, tha një anëtar i presidencës për Euronews, duke e konsideruar rezultatin pothuajse të sigurt.
Presidenca e ka shqyrtuar këtë veprim për disa muaj, por donte të priste rezultatin e zgjedhjeve serbe përpara se ta paraqiste atë.
SNS, e cila kishte dominuar peizazhin politik të Serbisë deri këtë vit, humbi zgjedhjet parlamentare të tetorit ndaj Listës së Studentëve dhe pritet të hyjë në opozitë për herë të parë në gati 14 vjet.
Nëse pezullohet, partia do të ketë një vit për të përmbushur disa kushte të përcaktuara nga asambleja për t’u rikthyer në parti, tha një zyrtar i PPE-së për Euronews. SNS ka qenë anëtare e asociuar e PPE-së që nga viti 2016.
Leave a Reply