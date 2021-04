Partia aleate të Bashës/ Zyrtari: Do t’i them atij të PS-së unë, do vend pune? 500 mijë lekë e hajde futu!

Kamera e fshehtë e “Stop” tregoi këtë të martë sesi Ilir Hodaj, nënkryetar i FRD-së për Tiranën, bënte pazar me një qytetare, për vende pune dhe poste pas zgjedhjeve të 25 Prillit.

Vajza i premtoi 5 vota, ndërsa zyrtari i partisë i tha se nëse do marrin ministri, do ketë nevojë për njerëz me shkollë, ndërsa po morën drejtori, do të ketë shumë vende pune.

Qytetarja: Hë, mor burrë i dheut!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Në këtë orë vihet?

Qytetarja: Ku je? Të mbajmë distancën njëherë!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Mirë, o mirë, do të pish ndonjë gjë?

Qytetarja: Të ruajmë distancën!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Do pish ndonjë raki?

Qytetarja: Ça të pi mo?

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Raki më!

Qytetarja: Jo, rrofsh! Tani 5 veta janë ok, i gjashti është kështu

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: mua më intereson të shikoj edhe ky timi, që ja ti, edhe bile duhet të vish çdo javë k’tu te zyra, ja që kontribon vajza, ka ardhur, nesër pasnesër të shikojë ai, që lëviz në zyra, jo erdhe njëherë dhe pastaj të thotë ai, që të verifikohesh për nesër në punë.

Qytetarja: Ndonjë teke raki? S’e pi? Po pak o pak, se po na bën tapë!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Jo unë pak pi me ndonjë shok, që vjen këtu.

Qytetarja: Një çikë o, një çikë!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Do marr për vete një çikë. Gëzuar!

Qytetarja: Mos është e fortë?

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Jo më, jo!

Qytetarja: Si po ecni me këto? Të flasim për punë njëherë!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Unë për punë, e kemi garant, që fiton ky.

Qytetarja: Është një familje, po është dorë e zezë. Ok! Tani mua ajo më intereson, se është një familje. Janë 5 veta. Si t’ia bëjmë me ato?

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Ajo ka 5 vota e ça do ajo?

Qytetarja: Ça duan ato më? Ti e di, ça duan. Ti mendon, se dora e zezë do vende pune?

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: O po, ça do?

Qytetarja: Po jevgj, kush nuk e do lekun? Unë e para, po troç o vëlla, ça me të thënë kot budallallëqe, për ça vijmë vërdallë? Ore unë nuk besoj te fakti, që do më lirojnë post në drejtori mua.

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Pse? Atëherë mos humbim kohë, edhe njëherë unë ta shpjegova shumë mirë, në qoftë se ne marrim ministri, ne s’jemi të varur, duhen me shkollë.

Qytetarja: Po!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Në qoftë se marrim drejtori ujësjellësi, këta janë pa shkollë, drejtoria e ujësjellësit, sa veta ka punësuar? Se ne e kemi këtu e në Kavajë, vetëm në Tiranë pa fshatrat 50 000 vetë. Nga këta 50-të janë 70 drejtorë mini degë, se dikush merret me kanalizime, dikush me projekte, dikush me sjelljen e ujit, dikush me faturime, dikush me linjat e reja. Çdo sektor ka drejtorin e vet. Po unë s’do bëhem ndonjë drejtor i vogël, se po të ishte për drejtor të vogël, s’kisha pse bëhesha nënkryetar, e mjafton një anëtar e një shoqëri me atë kryetarin e madh, drejtorin e madh, e kështu. Tani me punësim, i zgjedh unë. Unë kë do zgjedh? Kush ka kontribuar këtu, se nuk mund të them tani një njeri, që s’ka ardh fare në zyra dhe ta vë drejtor aty. S’ke arsimin përgjegjës, e di, sa punëtor ka? Ku? Në gjelbërim do bësh këtë në lulishte!

Qytetarja: Po mirë, me sa vota e arrijmë këtë, që të mbledh? Shiko, se dua fjalë burrash, jo me më sorollat kot!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Moj!

Qytetarja: Se për punë sorollatje, kam…

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Sa më shumë, aq më mirë për ty, po të flas. Unë, nëqoftëse do më bësh 10-të, po të shënoj 15-të nga ana ime, se unë kam shoqëri të tjerë. Ata, se unë postin tim, do s’do, do e marr vetë edhe pa më votuar njeri.

Qytetarja: Ok!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Po unë interesohem të marr sa më shumë vota, për të arritur atë, që duam ne, jo atë, që do na japi Luli.

Hodaj shpjegoi se në ujësjellës ka 5 mijë vende pune dhe ata të PS-së do të duhet të paguajnë, për të mbajtur vendin e punës, ndërsa aktivistët e FRD-së do të futen në punë pa pagesë.

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: S’na kanë kaluar fonde akoma, jemi në proces të atyre, ditën e zgjedhjeve, nëqoftëse do kemi lekë nëpër duar, kuptohet.

Qytetarja: Sa po dalin si puna ime, që po bombardojnë gjithandej? Sa kanë dalë?

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Si puna jote? Secili më vete më, secili më vete. Këtu erdhi dje Prefekti i Dibrës, ai i Kukësit, ai tha 1000 veta t’i bëj unë, mori fletëpalosje vetë Prefekti. Vjen ai i komunës, ai i Kavajës këtu, ça ke bërë? Thotë ai – Kaq, kaq! Ok! Merri këto fletëpalosjet, bëji 5 takime, më thuaj mua, ku do t’i mbledhësh, t’i them kryetarit të vijë!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Të thashë, administrata, ne 10 mijë do bëhemi në Tiranë, ja 15-të.

Qytetarja: Po!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Administrata ka 50 mijë, duhet të gjej edhe 30-të të tjerë, ta… Drejtoria e Ujësjellësit, siç them unë, ka 50 mijë punëtorë, ku do t’i gjej unë 30-të? Ne s’kemi 50 mijë FRD Tiranë. Ai 5 po mendoi se merr 100 mijë lekë, sot 4 vjet do rrijë në pritje, kurse ky që erdhi vullnetar, do hajë 4 vjet me 500 mijë lekë rrogë, do hajë tamam ky 4 vjet, 4 vjet do hajë 20 milionë, sa i bie. Se ti, që ma dhe votën jam i detyruar të të gjej një vend pune, sepse dhe kontributin tënd, pavarësisht u përhape në shoqëri, i the këtij më solle këta edhe 4 vjet do ta mbash vendin e punës, se të takon. Unë s’mund të.., ai i PS-së nuk i takon dhe unë po e marr në punë, po atë do ta marr në punë, po o me shoqëri, o me lekë, do ta marr në punë, se i bie, se ai s’më erdhi vullnetar për votën mua, do t’i them atij të PS-së unë, do vend pune? 500 mijë lekë e hajde futu! S’i them unë do kërkoj tek drejtori ai, që e ka në patronazh, po bie fjala. Se një i PS-së, që të punësohet te PD-ja, vetëm me miq, me lekë do futet, vullnetar s’mund të futet dot ai, se s’ka më punë ai.

Por sipas tij, spastrimet në institucione do të bëhen pak nga pak, që të rinjtë t’ia marrin dorën punës.

Qytetarja: Po mua s’do më lësh pas dore?

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Po hëngra unë, do hash dhe ti të thashë, më!

Qytetarja: Dua post!

ILIR HODAJ, N/KRYETAR I FRD – Po hëngra unë, do hash edhe ti apo jo? A e lamë kështu?

Qytetarja: Në rregull! Këtyre t’u flas për vende pune atëherë!

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Vende pune, 4 vjet po vende pune, rrogën e di, sa është. Ministria i ka 1 milionë rrogat, drejtoria, ujësjellësi e ka 400 mijë lekë, sa e ka faturusja, tani unë nuk i premtoj ka edhe 500-nd, 600-nd, 700-nd, sipas përgjegjësisë, që ke.

Qytetarja: Ndodhin këto për shembull aktualisht, ça janë te ujësjellësi, do hiqen nga puna?

Ilir Hodaj, N/kryetar i FRD: Ohhh…, do ndërrohen ata avash-avash, sa t’i marrim dorën, do ndërrohen ata, se s’mund të fusim një, që e di zanatin e punës edhe të them ty vazhdo punën, ti s’e ke haberin fare, nga do t’i marrësh ato, ça bën ai. Seleksionojmë 10-të veta këtë javë, 10-të javën tjetër, 10-të, sa t’i marrim dorën, domethënë duke bërë stazh të rinjtë, duke i hequr ata. Kështu ekziston parimi, se s’mund të futemi të gjithë edhe ça të marrim ne? Nga vjen ky uji? Si bëhet? Ata kanë gjithë sistemin e kompjuterit, ne s’dimë fare, mund t’i fusin një të shuar ata, ça të bëjmë ne?